В Казахстане реформируют военные кафедры

«Военная кафедра — это не способ получить военный билет и “откосить” от службы. Офицеры и военнослужащие по контракту, окончившие военную кафедру, должны приходить в войска и применять полученные знания на практике. Это наш резерв. А ваша задача воспитать их в духе высокого патриотизма».