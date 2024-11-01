В Казахстане реформируют военные кафедры

Руслан Жаксылыков провел совещание с руководителями военных кафедр высших учебных заведений страны, на котором высказал недовольство уровнем подготовки курсантов, сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана. По его мнению, сегодня офицерам запаса «не придают должного значения», что невозможно оставить без внимания «в свете сложившейся геополитической ситуации». Он поручил пересмотреть программы военной подготовки офицеров и сержантов запаса с учетом новых критериев.
«Военная кафедра — это не способ получить военный билет и “откосить” от службы. Офицеры и военнослужащие по контракту, окончившие военную кафедру, должны приходить в войска и применять полученные знания на практике. Это наш резерв. А ваша задача воспитать их в духе высокого патриотизма».
Сегодня во всех вузах Казахстана функционирует 41 военная кафедра, где по программам офицеров и сержантов запаса проходят военную подготовку 15 тысяч студентов.