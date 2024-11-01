Bloomberg: Орбан может преподнести сюрприз от Трампа лидерам ЕС

А его визиты в Россию, Китай и США ранее в этом году для встреч с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Трампом вызвали недовольство других лидеров. Они поспешили подчеркнуть, что венгерский премьер-министр не представляет блок на переговорах по таким вопросам, как конфликт на Украине.