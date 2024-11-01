Олбани
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Орбан может преподнести сюрприз от Трампа лидерам ЕС

В четверг Виктор Орбан провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Почему это вызвало опасения у некоторых официальных лиц Европейского союза, говорится в статье Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Премьер Венгрии Виктор Орбан
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Орбан 31 октября опубликовал в своем аккаунте на платформе X сообщение о том, что он поговорил с кандидатом в президенты от республиканцев, чтобы пожелать ему удачи перед голосованием 5 ноября.

Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы.

Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии

Как утверждают некоторые европейские дипломаты, когда лидеры ЕС встретятся в Будапеште на следующей неделе, венгерский лидер (чья страна с 1 июля председательствует в ЕС) может попросить Трампа присоединиться к ним по видеосвязи или передать записанное сообщение. По словам дипломатов, такой шаг, вероятно, вызвал бы раздражение у многих лидеров ЕС.

Венгерский премьер установил тесные отношения с Трампом, которые он, вероятно, попытается использовать в своих интересах в случае возвращения бывшего президента в Белый дом.

Опросы общественного мнения в США показывают, что итоги предвыборной гонки настолько неочевидны, что могут пройти дни, прежде чем будут известны результаты.

В Будапеште 8 ноября состоится неформальный саммит ЕС, а днем ранее — более масштабная встреча европейского политического сообщества. Ожидается, что лидеры блока обсудят итоги выборов в США за ужином 7 ноября.

Некоторые дипломаты сказали, что слухи о возможном приглашении Трампа на встречу ЕС уже какое-то время циркулируют в Брюсселе, и лидеры ЕС опасаются, что Венгрия вновь до последнего момента может оставить их в неведении.

В начале недели Орбан подвергся критике со стороны других членов блока за поездку в Грузию после спорных выборов, состоявшихся на прошлой неделе.

А его визиты в Россию, Китай и США ранее в этом году для встреч с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Трампом вызвали недовольство других лидеров. Они поспешили подчеркнуть, что венгерский премьер-министр не представляет блок на переговорах по таким вопросам, как конфликт на Украине.

Главы некоторых стран ЕС рассматривали возможность отказа от участия в саммите в Будапеште из-за поведения венгерского лидера.

Однако высокопоставленный чиновник ЕС заявил агентству Bloomberg, что бойкотировать встречу было бы плохой идеей, поскольку это сыграло бы на руку Орбану, и что лидеры других стран должны вместо этого попытаться «изолировать» Орбана в зале заседаний.

Как предположил один высокопоставленный европейский дипломат, лидеры, например, могли бы отказаться от подписания Соглашения о конкурентоспособности — главной темы саммита — и оставить эту формальность на время их следующей встречи в Брюсселе в декабре. Это позволило бы избежать названия соглашения «Будапештская декларация».

ЕС
Трамп Дональд