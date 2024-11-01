Bloomberg: Орбан может преподнести сюрприз от Трампа лидерам ЕС

Согласно статье, Орбан 31 октября опубликовал в своем аккаунте на платформе X сообщение о том, что он поговорил с кандидатом в президенты от республиканцев, чтобы пожелать ему удачи перед голосованием 5 ноября.
Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы.
Как утверждают некоторые европейские дипломаты, когда лидеры ЕС встретятся в Будапеште на следующей неделе, венгерский лидер (чья страна с 1 июля председательствует в ЕС) может попросить Трампа присоединиться к ним по видеосвязи или передать записанное сообщение. По словам дипломатов, такой шаг, вероятно, вызвал бы раздражение у многих лидеров ЕС.
Опросы общественного мнения в США показывают, что итоги предвыборной гонки настолько неочевидны, что могут пройти дни, прежде чем будут известны результаты.
В Будапеште 8 ноября состоится неформальный саммит ЕС, а днем ранее — более масштабная встреча европейского политического сообщества. Ожидается, что лидеры блока обсудят итоги выборов в США за ужином 7 ноября.
В начале недели Орбан подвергся критике со стороны других членов блока за поездку в Грузию после спорных выборов, состоявшихся на прошлой неделе.
А его визиты в Россию, Китай и США ранее в этом году для встреч с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Трампом вызвали недовольство других лидеров. Они поспешили подчеркнуть, что венгерский премьер-министр не представляет блок на переговорах по таким вопросам, как конфликт на Украине.
Главы некоторых стран ЕС рассматривали возможность отказа от участия в саммите в Будапеште из-за поведения венгерского лидера.
Как предположил один высокопоставленный европейский дипломат, лидеры, например, могли бы отказаться от подписания Соглашения о конкурентоспособности — главной темы саммита — и оставить эту формальность на время их следующей встречи в Брюсселе в декабре. Это позволило бы избежать названия соглашения «Будапештская декларация».