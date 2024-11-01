В Уфе с участием Путина обсуждают проблемы транспорта

По данным мэрии, в мероприятии участвуют такие эксперты, как руководитель АНО «Общественный транспорт» Александр Кондрашов, а также руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта Новокузнецка Денис Новохацкий и директор департамента дорог и транспорта Перми Анатолий Путин.
В рамках конференции директор уфимского МУП «Управление инфраструктурой транспорта» Олег Хмарин ответит на актуальные вопросы о новых трамваях в столице Башкирии.
Как отметил в своём выступлении сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев, городу удалось сохранить электротранспорт. «Планомерно обновляем подвижной состав. В 2023 году закуплено 15 троллейбусов, в текущем — 10. Благодаря сотрудничеству с правительством Москвы обновляем трамвайный парк», — сказал уфимский градоначальник.
1 октября на уфимские маршруты вышли первые трамваи PESA. Всего столице Башкирии передадут 69 московских вагонов.