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В Уфе с участием Путина обсуждают проблемы транспорта

В ситуационном центре администрации Уфы сегодня, 1 ноября, проходит транспортная конференция «Механизмы оценки транспортной реформы». Во встрече принимают участие специалисты отрасли из разных регионов России.

Источник: Башинформ

По данным мэрии, в мероприятии участвуют такие эксперты, как руководитель АНО «Общественный транспорт» Александр Кондрашов, а также руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта Новокузнецка Денис Новохацкий и директор департамента дорог и транспорта Перми Анатолий Путин.

В рамках конференции директор уфимского МУП «Управление инфраструктурой транспорта» Олег Хмарин ответит на актуальные вопросы о новых трамваях в столице Башкирии.

Как отметил в своём выступлении сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев, городу удалось сохранить электротранспорт. «Планомерно обновляем подвижной состав. В 2023 году закуплено 15 троллейбусов, в текущем — 10. Благодаря сотрудничеству с правительством Москвы обновляем трамвайный парк», — сказал уфимский градоначальник.

1 октября на уфимские маршруты вышли первые трамваи PESA. Всего столице Башкирии передадут 69 московских вагонов.

экономика