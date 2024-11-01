В Уфе с участием Путина обсуждают проблемы транспорта

По данным мэрии, в мероприятии участвуют такие эксперты, как руководитель АНО «Общественный транспорт» Александр Кондрашов, а также руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта Новокузнецка Денис Новохацкий и директор департамента дорог и транспорта Перми Анатолий Путин.