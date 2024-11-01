Слова Трампа о «Северном потоке — 2» и иск АНО «Диалог» к ФБР. Темы брифинга Пескова

Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа об уничтожении «Северного потока — 2» еще на стадии строительства, иск АНО «Диалог» против Федерального бюро расследований (ФБР) и обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в Молдавии стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.