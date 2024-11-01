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Слова Трампа о «Северном потоке — 2» и иск АНО «Диалог» к ФБР. Темы брифинга Пескова

Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа об уничтожении «Северного потока — 2» еще на стадии строительства, иск АНО «Диалог» против Федерального бюро расследований (ФБР) и обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в Молдавии стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Кремле.

Глава государства проведет встречу с главой Хакасии Валентином Коноваловым.

Крупных мероприятий у российского лидера не ожидается, «идут рабочие встречи».

Завтра Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

О словах Трампа

Все нитки газопровода «Северный поток» были достроены. Поэтому заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа об уничтожении «Северного потока — 2» еще на стадии строительства малопонятны: «Очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп».

Экстравагантные высказывания кандидатов в президенты США обусловлены «горячкой предвыборной гонки».

В Кремле не понимают, зачем Трамп хочет «разъединить» Россию и Китай, чье сотрудничество «не направлено против третьих стран».

Об иске АНО «Диалог» к ФБР

Что касается иска АНО «Диалог» против ФБР в американский суд за распространение фейков об организации, то Кремль поддерживает любые попытки российских организаций и СМИ «в судебном порядке отстаивать свои права».

В Кремле сомневаются в непредвзятости американского суда: «Можно с большой долей уверенности предположить, что в таких кейсах американские суды моментально начнут терять свою непредвзятость, сбалансированность и справедливость».

О выборах в Молдавии

Россия «решительно отвергает» любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии.

О Ближнем Востоке

Россия готова способствовать урегулированию на Ближнем Востоке, поскольку поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта: «И, конечно, если где-то наши усилия могут быть эффективны, то Россия будет готова это сделать».

О военных КНДР

Кремль не стали комментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности военных из КНДР, якобы находящихся в Курской области, вступить в бои в ближайшее время.

О перспективах поставок газа из Азербайджана через ГТС Украины

Кремль не стал прогнозировать перспективы возможного контракта ЕС и Азербайджана о поставках газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины.

Песков Дмитрий