Трамп в интервью Карлсону пообещал разъединить Россию и Китай

8 мая издание The New York Times написало, что в мозге Кеннеди-младшего обнаружили мертвого червя. По данным издания, Кеннеди страдал из-за проблем с памятью и обратился к врачам. В 2012 году врачи обнаружили в мозге политика черное пятно и решили, что у Кеннеди опухоль. Но один из врачей в больнице Нью-Йорка сказал, что в голове у Кеннеди червь. Он отметил, что паразит проник в мозг, съел его часть и умер.