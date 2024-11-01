В Кремле удивились желанию Трампа разъединить Россию и Китай

«Здесь непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая, потому что это сотрудничество носит действительно особый, привилегированный характер, действительно стратегического партнерства», — сказал он.
По словам Пескова, слова Трампа особенно неуместны в свете того, что сотрудничество Пекина и Москвы «не направлено против третьих стран».
Ранее Трамп пригрозил разъединить Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих выборах лидера Штатов. Он пообещал, что у него это получится.