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Токаев встретился с послом Франции Сильваном Гиоге

Глава государства принял посла Франции Сильвана Гиоге, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

Поздравив французского посла с назначением, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что его дипломатическая миссия приходится на очень активный период развития двусторонних отношений.

Президент подчеркнул, что Казахстан придает важное значение всестороннему углублению сотрудничества с Францией и пожелал послу Сильвану Гиоге успехов на ответственном посту.

В рамках встречи были обсуждены вопросы повестки предстоящего государственного визита Президента Казахстана во Французскую Республику.

Глава государства выразил надежду, что данный визит позволит наметить новые перспективы взаимодействия между Астаной и Парижем и придаст серьезный импульс дальнейшему укреплению казахско-французского стратегического партнерства.