Токаев встретился с послом Франции Сильваном Гиоге

Поздравив французского посла с назначением, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что его дипломатическая миссия приходится на очень активный период развития двусторонних отношений.
Президент подчеркнул, что Казахстан придает важное значение всестороннему углублению сотрудничества с Францией и пожелал послу Сильвану Гиоге успехов на ответственном посту.
В рамках встречи были обсуждены вопросы повестки предстоящего государственного визита Президента Казахстана во Французскую Республику.
Глава государства выразил надежду, что данный визит позволит наметить новые перспективы взаимодействия между Астаной и Парижем и придаст серьезный импульс дальнейшему укреплению казахско-французского стратегического партнерства.