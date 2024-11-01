В Кремле ответили на слова Блинкена о военных КНДР в Курской области

«Мне нечего добавить к тому, что мы ранее заявляли по этой теме», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.
Накануне Блинкен заявил, что в настоящее время на территории России находятся около 10 тыс. военнослужащих Северной Кореи, из них восемь тысяч — в Курской области. Он подчеркнул, что северокорейские войска пока не участвуют в конфликте, но их могут «задействовать» в ближайшие дни. Также госсекретарь отметил, что в таком случае войска КНДР «станут законными военными целями».
Лавров заявил, что Россия признательна КНДР за позицию по Украине.
В июне лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации». Госдума ратифицировала договор 24 октября.
В том же месяце южнокорейская и украинская разведки начали сообщать сперва о планируемой, а затем и о фактической переброске войск КНДР в Россию для участия в военной спецоперации. Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали данные о переброске войск.
Ранее сегодня глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын дал указание оказать помощь российской армии на Украине. «С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», — сказала она.