В Кремле ответили на слова Блинкена о военных КНДР в Курской области

Накануне Блинкен заявил, что в настоящее время на территории России находятся около 10 тыс. военнослужащих Северной Кореи, из них восемь тысяч — в Курской области. Он подчеркнул, что северокорейские войска пока не участвуют в конфликте, но их могут «задействовать» в ближайшие дни. Также госсекретарь отметил, что в таком случае войска КНДР «станут законными военными целями».