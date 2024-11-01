WSJ назвала возможную победу Трампа его «возвращением на века»

«Если Трамп выиграет, это будет возвращение на века, доказательство его стойкости и способности говорить от лица американцев, которые чувствуют себя слабо представленными [в политике США]», — отмечается в материале. По мнению редколлегии, сами демократы помогли возродить его шансы на успех многочисленными судебными разбирательствами и преследованиями.
Издание отметило, что для Демократической партии возвращение Трампа станет «достойным наказанием» за многочисленные провалы президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис как внутри страны, так и на международной арене. Скорее всего, он будет активнее работать в русле политики сдерживания, однако у него нет «четкой философии» по поводу того, что именно он будет делать во время своего второго срока.
В любом случае, полагает The Wall Street Journal, даже если Трамп и победит, то, скорее всего, с небольшим отрывом, и его второй срок может обернуться еще «четырьмя годами разжигания межпартийной борьбы».
Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться Трамп и Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти с 2017 по 2021 год.