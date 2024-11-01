WSJ назвала возможную победу Трампа его «возвращением на века»

Издание отметило, что для Демократической партии возвращение Трампа станет «достойным наказанием» за многочисленные провалы президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис как внутри страны, так и на международной арене. Скорее всего, он будет активнее работать в русле политики сдерживания, однако у него нет «четкой философии» по поводу того, что именно он будет делать во время своего второго срока.