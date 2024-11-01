В США готовятся к «шквалу дезинформации» в день выборов

Таким образом, в американских СМИ, пишет газета, стремятся противостоять «беспочвенным обвинениям в фальсификации результатов голосования». К примеру, как отметила глава вашингтонского бюро агентства Associated Press Анна Джонсон, издание «готово к дезинформации». Это агентство, напоминает FT, ведет подсчет голосов на выборах в США с 1848 года.