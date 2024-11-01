Песков объяснил заявление Трампа об уничтожении «Северного потока — 2»

Представитель Кремля порекомендовал журналистам обратиться за объяснениями по поводу слов кандидата в президенты США о ликвидации «Северного потока — 2» в предвыборный штаб республиканца.
Дмитрий Песков уточнил, что газопровод был достроен и ветка «Северного потока — 2» не пострадала и может эксплуатироваться. «Очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.
Представитель Кремля объяснил, что избирательная кампания в США проходит экстравагантно и эмоционально, и многие высказывания кандидатов не соответствуют российской политической культуре.
Напомним, Дональд Трамп 1 ноября в беседе с журналистом Такером Карлсоном признался, что он «уничтожил» газопровод «Северный поток — 2», так как принял решение о блокировке его строительства.
«Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его», — заявил Трамп. Свое участие в остановке строительства газопровода кандидат в президенты США привел в качестве доказательства в пользу того, что не является «другом России».
Строительство «Северного потока — 2» стартовало в 2018 году. В 2019 году администрация Трампа, который тогда был главой Соединенных Штатов Америки, ввела санкции в отношении участников строительства. Вместо иностранных подрядчиков к прокладке ветки газопровода привлекли российские суда. «Северный поток — 2» не ввели в эксплуатацию из-за остановки сертификации.
В сентябре 2022 года на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли взрывы, последствиями которых, как заявила компания-оператор Nord Stream AG, стали беспрецедентные разрушения. Президент России заявлял о причастности США к диверсии на газопроводах, Вашингтон это отвергал.