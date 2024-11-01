Песков объяснил заявление Трампа об уничтожении «Северного потока — 2»

«Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его», — заявил Трамп. Свое участие в остановке строительства газопровода кандидат в президенты США привел в качестве доказательства в пользу того, что не является «другом России».