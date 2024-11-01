В парламенте Башкирии представили проект бюджета республики на 3 года

«Приняли к рассмотрению прогноз социально-экономического развития республики на ближайшие три года и построенный на его основе проект нового бюджета. Документы были одобрены Стратегическим комитетом, правительством республики и прошли научную экспертизу, — рассказал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Сейчас мы начинаем работу над ними в парламентских комитетах — проанализируем доходы и расходы бюджета с точки зрения социальной защищенности граждан и финансирования конкретных направлений социально-экономического развития».
Основная работа над законопроектом должна завершиться к первому чтению. Однако это еще не окончательные цифры.
«Ко второму чтению станут известны уточненные объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а значит, доходы и расходы нашего бюджета еще тоже предстоит уточнять, но концептуальных изменений уже не будет, — пояснил Толкачев. — В декабре эта работа должна завершиться. Рассчитываем, что новый год мы начнем с новым, качественным бюджетом, который обеспечит достижение целей государственной политики. В дальнейшем мы не раз будем возвращаться к параметрам бюджета — цифры еще будут меняться. Бюджет — документ гибкий и зависит от фактических доходов и потребностей республики».
Комментируя представленные на заседании президиума цифры, он отметил, что, несмотря на внешние шоки и вызовы, экономика республики демонстрирует устойчивость и развитие. Причем по ряду отраслей темпы роста выше среднероссийских.
Объем инвестиций растет, даже с учетом высокой базы прошлых лет. Отчасти этот рост обеспечивают предприятия республики, активно осваивающие освободившиеся ниши. Так, к примеру, в промышленном секторе ожидается рост — за счет результатов предприятий ОПК и крупных инвестиционных проектов в машиностроении, нефтепереработке, химической отрасли.
«С осторожностью наблюдаем за динамикой в строительстве и цифрами по вводу жилья. На фоне охлаждения ипотечного рынка старт новых проектов замедляется. Тем не менее накопленный запас прочности позволяет прогнозировать положительную динамику и в среднесрочной перспективе, — сказал Константин Толкачев. — Продолжится рост потребительского сектора, уровня зарплат. Безработица, которая и сейчас находится на историческом минимуме, продолжит снижаться, что, конечно, говорит о дефиците трудовых ресурсов».
Спикер парламента Башкирии охарактеризовал бюджет как напряженный, но сбалансированный и социально ориентированный.
«Параметры бюджета сформированы с дефицитом в размере 4 млрд рублей, — сказал Константин Толкачев. — Источники его покрытия определены. Наша республика проводит взвешенную финансовую политику и отличается высоким уровнем долговой устойчивости. Приоритетами бюджета останутся безусловное исполнение всех социальных обязательств и создание стимулов для развития экономики».
Согласно законопроекту доходы республиканского бюджета на 2025 год спрогнозированы в объеме около 324 млрд рублей, расходы — 328 млрд рублей. Дефицит в размере 4 млрд рублей обеспечен источниками покрытия.