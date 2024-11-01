В парламенте Башкирии представили проект бюджета республики на 3 года

«Ко второму чтению станут известны уточненные объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а значит, доходы и расходы нашего бюджета еще тоже предстоит уточнять, но концептуальных изменений уже не будет, — пояснил Толкачев. — В декабре эта работа должна завершиться. Рассчитываем, что новый год мы начнем с новым, качественным бюджетом, который обеспечит достижение целей государственной политики. В дальнейшем мы не раз будем возвращаться к параметрам бюджета — цифры еще будут меняться. Бюджет — документ гибкий и зависит от фактических доходов и потребностей республики».