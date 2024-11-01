Токаев дал поручение главному полицейскому Алматинской области

В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Комитета национальной безопасности Канатая Далматова, первого заместителя министра внутренних дел Бауржана Аленова и начальника департамента полиции Алматинской области Мейрама Абикеева.
«В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств», — сказано в сообщении.
Напомним, Абикеев был назначен на данную должность в прошлом месяце по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел. Ранее он работал заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской области.