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Токаев дал поручение главному полицейскому Алматинской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных должностных лиц силовых структур Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Комитета национальной безопасности Канатая Далматова, первого заместителя министра внутренних дел Бауржана Аленова и начальника департамента полиции Алматинской области Мейрама Абикеева.

«В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств», — сказано в сообщении.

Напомним, Абикеев был назначен на данную должность в прошлом месяце по согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел. Ранее он работал заместителем начальника ДП Северо-Казахстанской области.