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Правительство Молдовы начнет принимать заявки на компенсации за тепло с 4 ноября

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Жители Молдовы смогут подавать заявки на компенсации за энергоносители начиная с понедельника, четвертого ноября, сразу после второго тура президентских выборов.

Источник: Sputnik.md

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что заявления от населения будут приниматься, как и раньше, в электронной форме с помощью платформы compensatii.gov.md.

При этом ведомство намерено упростить систему подачи заявок, а для тех, кому трудно самостоятельно проходить онлайн-регистрацию, будут организованы специальные мобильные команды, которые окажут помощь на дому.

При этом будет ужесточен контроль информации, указанной соискателями помощи. Так, более строго будет учитываться факт проживания получателя компенсаций на территории Молдовы.

Еще одно отличие состоит в том, что в этом году компенсации будут предоставляться в денежной форме, а не как перерасчет в счете за услугу.

В прошлом отопительном сезоне 2023−2024 гг. на платформе compensatii.gov.md зарегистрировались более 792 тысяч домохозяйств. Всего на компенсации за энергоносители было выделено более 2,5 миллиарда леев.

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