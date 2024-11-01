Интервью Трампа Такеру Карлсону на русском языке. Видео

Трамп раскритиковал свою соперницу по выборам на пост президента США Камалу Харрис. Он заявил, что у нее «низкий IQ». По мнению республиканца, необходимо ввести обязательные когнитивные тесты для всех претендентов на место главы Соединенных Штатов Америки. Кандидат в президенты также негативно высказался о Байдене, назвав его «глупым ублюдком».