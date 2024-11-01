Интервью Трампа Такеру Карлсону на русском языке. Видео

В интервью, которое длилось полтора часа, Трамп 43 раза произнес слово «Россия». Украину кандидат в президенты не упоминал.
По мнению Дональда Трампа, основной задачей США должно стать разрушение сотрудничества России, Китая и Ирана, которые вступили в союз из-за действий Джо Байдена.
Республиканец напомнил избирателям, что не «дружит с Россией» и уточнил, что считает «больными людьми» тех, кто в этом уверен. Трамп напомнил, что именно его действия привели к блокировке строительства «Северного потока — 2».
При этом разговоре с Такером Карлсоном он заметил, что сможет найти общий язык даже с противниками США, в том числе с главами России, Китая и Северной Кореи.
Трамп раскритиковал свою соперницу по выборам на пост президента США Камалу Харрис. Он заявил, что у нее «низкий IQ». По мнению республиканца, необходимо ввести обязательные когнитивные тесты для всех претендентов на место главы Соединенных Штатов Америки. Кандидат в президенты также негативно высказался о Байдене, назвав его «глупым ублюдком».
В интервью Дональд Трамп спрогнозировал падение статуса доллара в международных торговых расчетах в случае, если у власти останется действующая администрация.
В случае своей победы он пообещал ввести в состав администрации Илона Маска и Роберта Кеннеди-младшего. Какие именно должности им будут предложены, республиканец не уточнил.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперницей Трампа является кандидат от Демократической партии Камала Харрис.