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В Латвии заморозили активы 147 лиц в рамках антироссийских санкций

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Латвия заморозила активы 147 лиц, попавших в списки санкций против России и Белоруссии, общей стоимостью более 80 миллионов евро, заявил заместитель руководителя Службы финансовой разведки Паулис Ильенковс.

Источник: © РИА Новости

«В рамках реализации санкций, введенных против России и Беларуси, в Латвии в настоящее время заморожены активы 147 лиц, подпадающих под санкции. Заморожены в том числе 102 объекта недвижимости и 80 транспортных средств, которые прямо или косвенно принадлежат лицам, попавшим под санкции в Латвии», — приводит слова Ильенковса агентство LETA.

По его словам, сумма замороженных средств на банковских счетах составляет 53,3 миллиона евро, а общая стоимость активов вместе с ценными бумагами превышает 80 миллионов евро.

Он назвал «жестоким оскорблением» сообщения западных СМИ о том, что Латвия якобы используется для обхода санкций.

С 1 апреля Служба финансовой разведки в Латвии отвечает за исполнение санкций.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в «подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины», были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.

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