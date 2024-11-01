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Полпред Жога знакомится с дронами в Верхней Пышме

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 ноябрь, УралПолит.Ru. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога приехал в Верхнюю Пышму на форум «Патриоты Урала», где посетил выставку производителей народного военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Источник: РИА "Новости"

Всего на выставке представлены 23 производителя из регионов УрФО. В начале форума Жога обратил внимание на производителей дрона «Упырь». Затем он осматривал экспозицию, давал автографы и делился боевым опытом применения изделий.

«Полпред Артем Жога знакомится с продукцией, среди них дроны, системы радиоэлектронной борьбы, ретрансляторы, бронежилеты и другие вещи», — сказано в сообщении.

УралПолитRu напоминает, что ранее Артем Жога уже приезжал в Свердловскую область. Полпред посетил знаковые места Екатеринбурга и пообщался с губернатором Евгением Куйвашевым, а также министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.