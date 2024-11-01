Полпред Жога знакомится с дронами в Верхней Пышме

Всего на выставке представлены 23 производителя из регионов УрФО. В начале форума Жога обратил внимание на производителей дрона «Упырь». Затем он осматривал экспозицию, давал автографы и делился боевым опытом применения изделий.
«Полпред Артем Жога знакомится с продукцией, среди них дроны, системы радиоэлектронной борьбы, ретрансляторы, бронежилеты и другие вещи», — сказано в сообщении.
УралПолитRu напоминает, что ранее Артем Жога уже приезжал в Свердловскую область. Полпред посетил знаковые места Екатеринбурга и пообщался с губернатором Евгением Куйвашевым, а также министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.