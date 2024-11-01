СМИ рассказали о проблемах на выборах в США

«Наши мужчины и женщины в форме обратили наше внимание на то, что на административном уровне отсутствует адекватное обучение в отношении того, как зарегистрироваться для голосования,… и заполнять федеральный бюллетень для голосования по почте, если их бюллетень, выданный штатом, не приходит вовремя», — цитирует телеканал конгрессменов.