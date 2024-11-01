Иранский генерал пригрозил Израилю «смертоносным ударом»

«Иранский народ еще не показал сионистскому врагу свою мощь. Народ Ирана скрывает колоссальный потенциал для противодействия своим врагам. Как сказал верховный лидер исламской революции, сионистская группировка ошиблась в своих расчетах. Его ошибка приведет к тому, что мы нанесем по Израилю смертоносный удар», — сказал Голамреза Солеймани (цитата Defa Press).
1 октября Иран выпустил по Израилю более 180 ракет. 26 октября Израиль сообщил об ответной атаке по Ирану, в которой было задействовано более 100 самолетов ВВС страны. 31 октября CNN узнал о планах Тегерана совершить еще одну атаку до президентских выборов США, которые пройдут 5 ноября.