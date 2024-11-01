Проект бюджета-2025 внесен в Заксобрание Челябинской области

«Федеральные трансферты для всех регионов, в отличие от предыдущих лет, пока распределены в минимальном объеме, лишь на 12% от запланированного в целом объема. Поэтому ждем дополнительного распределения, которое скорректирует динамику по доходам и расходам области в большую сторону. Там будут средства на самые актуальные направления жизнедеятельности региона, включая реализацию обновленных национальных проектов, а также инфраструктурные бюджетные кредиты, которые планируется внести в областной бюджет ко второму чтению», — прокомментировал министр финансов Андрей Пшеницын.