Проект бюджета-2025 внесен в Заксобрание Челябинской области

Прогноз собственных налоговых и неналоговых доходов на следующий год сформирован в объеме 272,4 млрд рублей.
В целом доходы бюджета на следующий год с учетом частично распределенных на текущий момент федеральных трансфертов запланированы на уровне 280 млрд рублей.
«Федеральные трансферты для всех регионов, в отличие от предыдущих лет, пока распределены в минимальном объеме, лишь на 12% от запланированного в целом объема. Поэтому ждем дополнительного распределения, которое скорректирует динамику по доходам и расходам области в большую сторону. Там будут средства на самые актуальные направления жизнедеятельности региона, включая реализацию обновленных национальных проектов, а также инфраструктурные бюджетные кредиты, которые планируется внести в областной бюджет ко второму чтению», — прокомментировал министр финансов Андрей Пшеницын.
Общий объем расходов, планируемый на 2025 год, составляет 307,2 млрд рублей. При этом порядка 70% от указанной суммы — это расходы социального характера.
«Учитывая необходимость дальнейшей реализации всех приоритетных и первоочередных задач, стоящих перед регионом, в том числе и по сохранению темпов его развития, бюджет будущего года запланирован с дефицитом в 27,2 млрд рублей», — отмечают в Минфине.
Сбалансировать доходы и расходы планируется коммерческими заимствованиями, которые на данном этапе предусматриваются исключительно для подстраховки исполнения бюджета. «Возможность привлечения займов рассматривается лишь в крайних случаях, когда в полном объеме будут использованы все меры по привлечению дополнительных доходов и повышению эффективности бюджетных расходов», — подытожил министр.