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NYT: лидер Ирана приказал подготовить план ответного удара по Израилю

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 28 октября отдал приказ Высшему совету национальной безопасности подготовить план ответного удара по Израилю. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на иранских должностных лиц.

Источник: Reuters

По их информации, военное командование республики составляет перечень десятков военных целей на израильской территории. Удары ожидаются после выборов президента США 5 ноября, так как в Иране опасаются, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может воспользоваться эскалацией напряженности на Ближнем Востоке в предвыборных целях, утверждают источники издания.

По их сведениям, духовный лидер исламской республики дал такое поручение после оценки последствий израильской атаки. В результате удара погибли четверо иранских военнослужащих и один мирный житель, как утверждает издание, были повреждены системы противовоздушной обороны Тегерана и мощности по производству баллистических ракет.

26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В заявлении сил противовоздушной обороны исламской республики говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а системы ПВО успешно отразили удар.