NYT: лидер Ирана приказал подготовить план ответного удара по Израилю

По их информации, военное командование республики составляет перечень десятков военных целей на израильской территории. Удары ожидаются после выборов президента США 5 ноября, так как в Иране опасаются, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может воспользоваться эскалацией напряженности на Ближнем Востоке в предвыборных целях, утверждают источники издания.
По их сведениям, духовный лидер исламской республики дал такое поручение после оценки последствий израильской атаки. В результате удара погибли четверо иранских военнослужащих и один мирный житель, как утверждает издание, были повреждены системы противовоздушной обороны Тегерана и мощности по производству баллистических ракет.
26 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». В заявлении сил противовоздушной обороны исламской республики говорилось, что нападению подверглись военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, но ущерб носит ограниченный характер, а системы ПВО успешно отразили удар.