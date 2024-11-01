NYT: лидер Ирана приказал подготовить план ответного удара по Израилю

По их информации, военное командование республики составляет перечень десятков военных целей на израильской территории. Удары ожидаются после выборов президента США 5 ноября, так как в Иране опасаются, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может воспользоваться эскалацией напряженности на Ближнем Востоке в предвыборных целях, утверждают источники издания.