Санду обвинили в авторитаризме и злоупотреблении властью

«Не сотвори себе кумира в вашем случае не работает, уважаемая госпожа президент. Ваша история — не сотвори себе врага! Вы бьетесь в истерике и шантажируете всех, кто до недавнего времени слепо верил вам, но вы себе льстите! Вам приходится биться в пене и клянчить на правом фланге, абсолютно случайно недобитый вами 1%. И те, кто до недавнего времени рисовал на песке вашу победу, откажутся от вас и на приемах в посольствах станут утверждать, что видели-то вас всего раз или два, а ваши общественные организации, пресса, тролли, боты, забудут о вас и найдут себе нового бога», — говорится в тексте письма, который Филат разместил в своем блоге.