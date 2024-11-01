Санду обвинили в авторитаризме и злоупотреблении властью

Первый тур выборов президента прошел в Молдавии 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Санду набрала 42,45% голосов, у выходца из Гагаузии, кандидата, поддерживаемого Партией социалистов Александр Стояногло — 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
«Не сотвори себе кумира в вашем случае не работает, уважаемая госпожа президент. Ваша история — не сотвори себе врага! Вы бьетесь в истерике и шантажируете всех, кто до недавнего времени слепо верил вам, но вы себе льстите! Вам приходится биться в пене и клянчить на правом фланге, абсолютно случайно недобитый вами 1%. И те, кто до недавнего времени рисовал на песке вашу победу, откажутся от вас и на приемах в посольствах станут утверждать, что видели-то вас всего раз или два, а ваши общественные организации, пресса, тролли, боты, забудут о вас и найдут себе нового бога», — говорится в тексте письма, который Филат разместил в своем блоге.
Лидер ЛДПМ обвинил Санду в использовании административных ресурсов для политической борьбы и призвал к честному выбору, назвав единственным достойным оппонентом во втором туре президентских выборов экс-генпрокурора Стояногло.
«Не привередничайте, единственно правильный ваш оппонент во втором туре — Александр Стояногло. После того, что вы сотворили со страной, с ним и его семьей — логичный. Того, кто не захотел стать вашим придворным инквизитором, вы, дабы другим неповадно было, решили сделать своим узником. Бойтесь желаний своих, Майя Григорьевна! Именно они сыграли с вами злую шутку!» — добавил Филат.
Стояногло был отстранен от должности генпрокурора в октябре 2021 года по обвинениям в превышении полномочий. Его задержание произошло на фоне заявлений о выявленных фактах политической коррупции, касающихся высокопоставленных чиновников. Президент Санду утверждала, что решение о задержании принадлежит Высшему совету прокуратуры.
В мае 2023 года Высший совет прокуроров принял решение об отставке Стояногло, а в сентябре указ о его отставке подписала сама Санду. Оппозиционные депутаты Партии коммунистов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность указа, однако суд отклонил их ходатайство. Стояногло считает, что его отстранение связано с его расследованиями хищения одного миллиарда долларов из банков в 2014—2015 годах, в которых могли быть замешаны высокопоставленные чиновники, включая президента Санду.
Этот коррупционный скандал стал причиной массовых протестов в Кишиневе и привел к падению двух правительств.