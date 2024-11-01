Турция рассмотрит закон об иноагентах с наказанием до семи лет тюрьмы

Bloomberg не приводит подробностей документа, но о проекте ПСР ранее писала турецкая служба Би-би-си. В материале говорилось, что депутаты предлагают расширить уголовные статьи о шпионаже и хранении документов, связанных с безопасностью государства. Тюремный срок грозит тем, кто действует «в соответствии со стратегическими интересами или инструкциями иностранного государства». Если нарушение происходит во время войны или со стороны сотрудников предприятий стратегического значения, наказание ужесточат.