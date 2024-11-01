Турция рассмотрит закон об иноагентах с наказанием до семи лет тюрьмы

Закон призван ограничить деятельность тех, кто, по версии властей, «работает против безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов» под влиянием или по приказу иностранного государства или организации. За нарушения будет грозить до семи лет тюрьмы.
Документ подготовила правящая Партия справедливости и развития (ПСР), он напоминает закон об иноагентах в Грузии, принятие которого этой весной спровоцировало массовые протесты, и аналогичный механизм в России, пишет агентство (понятие «иностранный агент» было впервые введено в российское законодательство в 2012 году, впоследствии меры не раз ужесточались).
Bloomberg не приводит подробностей документа, но о проекте ПСР ранее писала турецкая служба Би-би-си. В материале говорилось, что депутаты предлагают расширить уголовные статьи о шпионаже и хранении документов, связанных с безопасностью государства. Тюремный срок грозит тем, кто действует «в соответствии со стратегическими интересами или инструкциями иностранного государства». Если нарушение происходит во время войны или со стороны сотрудников предприятий стратегического значения, наказание ужесточат.
Эксперты и журналисты обеспокоены двусмысленными формулировками закона, депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии Инан Акгюн Альп считает, что документ подготовит почву для «гораздо более репрессивной среды». Отменить рассмотрение проекта призвали десятки представителей медиа. «Мы рассматриваем законопроект как угрозу свободе слова и гражданскому обществу. Расплывчато сформулированный закон может превратить повседневную журналистскую и гражданскую деятельность в наказуемые преступления», — сказал вице-президент Европейской федерации журналистов Мустафа Кулели.