Мирзиёев поздравил коллектив АГМК с 75-летием комбината и наградил группу его работников

Он добавил, что настоящее время здесь завершается строительство 3-й меднообогатительной фабрики мощностью переработки 60 млн тонн руды в год. А недавно дан старт строительству 4-й меднообогатительной фабрики такой же мощности. После запуска этих производств комбинат сможет ежегодно перерабатывать 160 млн тонн сырья. Это рекордный показатель в истории промышленности Узбекистана.