Мирзиёев поздравил коллектив АГМК с 75-летием комбината и наградил группу его работников

«От всей души поздравляю вас, весь дружный многонациональный коллектив Алмалыкского горно-металлургического комбината с 75-летием со дня образования этого крупного производственного комплекса — гордости промышленности Узбекистана».
Глава республики подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду высококвалифицированных горняков, специалистов, рабочих и служащих многоотраслевой комбинат вносит огромный вклад в повышение экономической мощи страны и благосостояния народа.
Он также отметил, что последние годы на комбинате осуществляют масштабную модернизацию.
На площадках «Кальмакир», «Ангрен», «Чадак», «Хандиза» и открытом новом месторождении «Ёшлик-1» построили 6 предприятий по глубокой переработке сырья, 5 обогатительных фабрик, медеплавильный и цинковый заводы, объекты производственной инфраструктуры.
«Все мы, конечно, гордимся тем, что в результате таких важных преобразований комбинат занимает достойное место в числе тридцати крупнейших в мире комплексов по производству меди».
Он добавил, что настоящее время здесь завершается строительство 3-й меднообогатительной фабрики мощностью переработки 60 млн тонн руды в год. А недавно дан старт строительству 4-й меднообогатительной фабрики такой же мощности. После запуска этих производств комбинат сможет ежегодно перерабатывать 160 млн тонн сырья. Это рекордный показатель в истории промышленности Узбекистана.
«Таким образом на комбинате будут созданы тысячи новых рабочих мест для жителей Ташкентской области. Все это — конкретный результат нашей системной работы по развитию драйверных отраслей промышленности и более полному задействованию потенциала регионов».
Он подчеркнул, что работа по стимулированию нелегкого труда рабочих и служащих комбината, улучшению условий их труда и отдыха в будущем будет поднята на новый уровень.
Также президент Узбекистана подписал Указ «О награждении группы передовиков производства в связи с 75-летием акционерного общества “Алмалыкский горно-металлургический комбинат”.
В соответствии с ним награждены.
орденом «Меҳнат шуҳрати».
- Масалиев Нуриддин Колдашевич — начальник подземного участка «Семғурон» шахты «Кўчбулоқ» Ангренского рудоуправления акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Туляганов Бахриддин Нишанбаевич — начальник службы автоматизации систем управления технологическими процессами Медеплавильного завода акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат».
орденом «Дўстлик».
- Абдуллаев Закиржан Абдуханович — начальник Шахтостроительного управления акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Дергунов Александр Васильевич — старший мастер эксплуатационного участка Управления электрических сетей акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Сеитов Осман Аблаевич — начальник электролитного цеха Цинкового завода акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Соломко Наталья Григорьевна — инженер-технолог по обогащению полиметаллических руд технического отдела акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Урункулов Абдикул Абдисаматович — машинист бульдозера Управления технологического транспорта акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Хужамуратов Ботир Равшанович — директор рудоуправления «Хандиза» акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат».
медалью «Шуҳрат».
- Айнакулова Шоира Абдусматовна — машинист топливоподачи котлотурбинного цеха Теплоэлектроцентрали акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Алдияров Хайрулла Маматалиевич — машинист экскаватора центрального карьера рудоуправления «Кальмакир» акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Арсланов Абдунаби Курбанович — водитель автомашины «БелАЗ» Управления технологического транспорта акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Аскаров Бахром Мусурманович — начальник цеха аффинажа золота и серебра Медеплавильного завода акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Атабаев Нурали Холжуманович — машинист-инструктор локомотивной бригады Управления промышленного железнодорожного транспорта акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Ахунов Наил Рафисович — начальник отдела технического обслуживания Управления автоматизации производства акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Бекбутаева Наргиза Нургалиевна — ведущий инженер отдела по науке и инновациям акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Боймирзаев Муминжон Ёрмухаматович — проходчик шахты «Гузаксой» Чадакского рудоуправления акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Ишанходжаев Зокирхужа Каримджанович — директор Дирекции по строительству горно-рудного транспортного комплекса и объектов инфраструктуры акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Кодиров Лазиз Эргашевич — заместитель главного инженера Дирекции строительства объектов металлургического комплекса акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Косимов Зохид Гофурович — начальник цеха сбора отходов Медной обогатительной фабрики акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Полвонов Муроджон Абдумансурович — проходчик подземного участка рудника «Каульды» акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Саматов Абдумажит Эргашевич — начальник участка химической защиты Центрального ремонтно-механического завода акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
- Тангирова Шарифа Гуламовна — контролер продукции цветной металлургии Службы технического контроля акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат».
Таким образом глава республики отметил их достойный вклад в укрепление экономической мощи страны, развитие горно-металлургической промышленности на основе передовых технологий и современных научных достижений, обеспечение стабильности производства, повышение экспортного потенциала, а также большие заслуги в эффективном освоении недр, имеющих стратегическое значение, создании новых предприятий, отвечающих международным стандартам, укреплении дружбы и согласия в многонациональном трудовом коллективе, образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров.