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Мирзиёев поздравил коллектив АГМК с 75-летием комбината и наградил группу его работников

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил коллектив АГМК с 75-летием комбината и наградил группу его работников — передовиков производства, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

«От всей души поздравляю вас, весь дружный многонациональный коллектив Алмалыкского горно-металлургического комбината с 75-летием со дня образования этого крупного производственного комплекса — гордости промышленности Узбекистана».

говорится в поздравлении.

Глава республики подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду высококвалифицированных горняков, специалистов, рабочих и служащих многоотраслевой комбинат вносит огромный вклад в повышение экономической мощи страны и благосостояния народа.

Он также отметил, что последние годы на комбинате осуществляют масштабную модернизацию.

На площадках «Кальмакир», «Ангрен», «Чадак», «Хандиза» и открытом новом месторождении «Ёшлик-1» построили 6 предприятий по глубокой переработке сырья, 5 обогатительных фабрик, медеплавильный и цинковый заводы, объекты производственной инфраструктуры.

«Все мы, конечно, гордимся тем, что в результате таких важных преобразований комбинат занимает достойное место в числе тридцати крупнейших в мире комплексов по производству меди».

подчеркнул президент.

Он добавил, что настоящее время здесь завершается строительство 3-й меднообогатительной фабрики мощностью переработки 60 млн тонн руды в год. А недавно дан старт строительству 4-й меднообогатительной фабрики такой же мощности. После запуска этих производств комбинат сможет ежегодно перерабатывать 160 млн тонн сырья. Это рекордный показатель в истории промышленности Узбекистана.

«Таким образом на комбинате будут созданы тысячи новых рабочих мест для жителей Ташкентской области. Все это — конкретный результат нашей системной работы по развитию драйверных отраслей промышленности и более полному задействованию потенциала регионов».

отметил Мирзиёев.

Он подчеркнул, что работа по стимулированию нелегкого труда рабочих и служащих комбината, улучшению условий их труда и отдыха в будущем будет поднята на новый уровень.

Также президент Узбекистана подписал Указ «О награждении группы передовиков производства в связи с 75-летием акционерного общества “Алмалыкский горно-металлургический комбинат”.

В соответствии с ним награждены.

орденом «Меҳнат шуҳрати».

  • Масалиев Нуриддин Колдашевич — начальник подземного участка «Семғурон» шахты «Кўчбулоқ» Ангренского рудоуправления акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Туляганов Бахриддин Нишанбаевич — начальник службы автоматизации систем управления технологическими процессами Медеплавильного завода акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат».

орденом «Дўстлик».

  • Абдуллаев Закиржан Абдуханович — начальник Шахтостроительного управления акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Дергунов Александр Васильевич — старший мастер эксплуатационного участка Управления электрических сетей акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Сеитов Осман Аблаевич — начальник электролитного цеха Цинкового завода акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Соломко Наталья Григорьевна — инженер-технолог по обогащению полиметаллических руд технического отдела акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Урункулов Абдикул Абдисаматович — машинист бульдозера Управления технологического транспорта акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Хужамуратов Ботир Равшанович — директор рудоуправления «Хандиза» акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат».

медалью «Шуҳрат».

  • Айнакулова Шоира Абдусматовна ؅— машинист топливоподачи котлотурбинного цеха Теплоэлектроцентрали акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Алдияров Хайрулла Маматалиевич — машинист экскаватора центрального карьера рудоуправления «Кальмакир» акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Арсланов Абдунаби Курбанович — водитель автомашины «БелАЗ» Управления технологического транспорта акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Аскаров Бахром Мусурманович — начальник цеха аффинажа золота и серебра Медеплавильного завода акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Атабаев Нурали Холжуманович — машинист-инструктор локомотивной бригады Управления промышленного железнодорожного транспорта акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Ахунов Наил Рафисович — начальник отдела технического обслуживания Управления автоматизации производства акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Бекбутаева Наргиза Нургалиевна ؅— ведущий инженер отдела по науке и инновациям акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Боймирзаев Муминжон Ёрмухаматович — проходчик шахты «Гузаксой» Чадакского рудоуправления акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Ишанходжаев Зокирхужа Каримджанович — директор Дирекции по строительству горно-рудного транспортного комплекса и объектов инфраструктуры акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Кодиров Лазиз Эргашевич — заместитель главного инженера Дирекции строительства объектов металлургического комплекса акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Косимов Зохид Гофурович — начальник цеха сбора отходов Медной обогатительной фабрики акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Полвонов Муроджон Абдумансурович — проходчик подземного участка рудника «Каульды» акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Саматов Абдумажит Эргашевич — начальник участка химической защиты Центрального ремонтно-механического завода акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»;
  • Тангирова Шарифа Гуламовна — контролер продукции цветной металлургии Службы технического контроля акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат».

Таким образом глава республики отметил их достойный вклад в укрепление экономической мощи страны, развитие горно-металлургической промышленности на основе передовых технологий и современных научных достижений, обеспечение стабильности производства, повышение экспортного потенциала, а также большие заслуги в эффективном освоении недр, имеющих стратегическое значение, создании новых предприятий, отвечающих международным стандартам, укреплении дружбы и согласия в многонациональном трудовом коллективе, образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров.

Шавкат Мирзиеев