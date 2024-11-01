Двое судей КС выступили с особым мнением по результатам референдума в Молдове

Решение КС было утверждено голосами четырех судей: Доминики Маноле, Виорики Пуйки, Николая Рошки и Любы Шовы.
При этом судьи Сергей Цуркан и Владимир Цуркан высказали особое мнение при принятии решения, сообщила председатель КС Домника Маноле на брифинге.
Закон о поправках в Конституцию, утвержденный референдумом, вступит в силу с момента публикации в «Официальном вестнике» (Monitorul Oficial) постановления Конституционного суда.
На конституционный референдум, который состоялся в Молдове одновременно с первым туром президентских выборов 20 октября, был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет».
Согласно данным ЦИК, который 26 октября подвел итоги конституционного референдума, явка составила 50,72%. При этом бюллетени для референдума получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 человека. Из общего числа 1 488 874 действительных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант «да», а 739 155 человек за вариант «нет».
Оппозиция подвергла жесткой критике как сам референдум, так и результаты, обнародованные ЦИК, обвинив Центризбирком в фальсификации результатов.