Двое судей КС выступили с особым мнением по результатам референдума в Молдове

На конституционный референдум, который состоялся в Молдове одновременно с первым туром президентских выборов 20 октября, был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет».