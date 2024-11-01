Хуснуллин оценил, как развивается Севастополь

Хуснуллин отметил значительный рост строительства жилья (более чем в два раза по сравнению с прошлым годом), увеличение градостроительного потенциала (более чем в три раза) и выдачу разрешений на строительство 103 000 кв. м многоквартирных домов.
Он также положительно оценил работы по благоустройству скверов и парков, а также ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Хуснуллин подчеркнул, что, несмотря на непростую обстановку, Севастополь активно развивается, повышая уровень жизни людей.