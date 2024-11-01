Би-би-си назвала три возможных варианта для Украины после выборов в США

Вице-президент, демократ Камала Харрис в случае победы обещала продолжать оказывать военную поддержку Киеву, но ее полномочия сможет ограничить конгресс под контролем республиканцев. Республиканец Дональд Трамп, если вернется в Белый дом, вряд ли сохранит поддержку на нынешнем уровне — сейчас ее объем составляет более $50 млрд.
В материале Би-би-си приведены три возможных варианта в зависимости от того, какой политики по отношению к Украине будут придерживаться США после выборов:
- США настоят на том, чтобы Украина отказалась от стремления вернуть утраченные территории и заморозила конфликт на нынешней линии фронта. В этом случае Запорожская область, часть которой контролирует Киев, может быть разделена как Северная и Южная Кореи в 1945 году;
- США полностью прекратят поддержку Украины. Это приведет к тому, что со временем Россия возьмет под контроль всю Запорожскую область, а также территории за пределами региона;
- третий вариант предусматривает возврат Украине всех утраченных территорий, то есть выход на границы 1991 года. Он «выглядит все менее и менее вероятным», говорится в материале.
Власти России требуют полного вывода войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признания этих территорий, а также Крыма и Севастополя, российскими регионами в международных договорах. Украина считает эти условия ультиматумом, их раскритиковали на Западе, в том числе действующие власти США. Неприемлемыми их назвал и Трамп.
Республиканец не раз заявлял, что способен остановить боевые действия между Россией и Украиной в случае своей победы, но не приводил подробностей. Летом советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц представили ему план урегулирования, в котором предлагается давать Киеву больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. При этом в ходе них стороны должны договориться о прекращении огня на основе «преобладающих линий фронта».
Президент Украины Владимир Зеленский исключает возможность территориальных уступок вне зависимости от исхода американских выборов. «Президент Соединенных Штатов новый может или усилить поддержку Украины, или ослабить. И потому мы говорим не о компромиссах по поводу территорий, а мы говорим, что могут быть те или иные дипломатические пути, но они зависят от политики Соединенных Штатов Америки», — сказал он южнокорейскому телеканалу KBS.