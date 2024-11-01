Би-би-си назвала три возможных варианта для Украины после выборов в США

Республиканец не раз заявлял, что способен остановить боевые действия между Россией и Украиной в случае своей победы, но не приводил подробностей. Летом советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц представили ему план урегулирования, в котором предлагается давать Киеву больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. При этом в ходе них стороны должны договориться о прекращении огня на основе «преобладающих линий фронта».