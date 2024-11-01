На пост президента Белоруссии намерены баллотироваться девять человек

Процесс подачи документов на регистрацию инициативных групп начался с момента объявления 23 октября парламентом даты выборов и завершился сегодня. «Центризбирком завершил работу в 18:00 (совпадает с московским)», — заявили ТАСС в комиссии.
К настоящему времени ЦИК зарегистрировал инициативные группы действующего главы государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой. Документы еще пяти претендентов ЦИК рассмотрит 4 ноября.
Комиссия примет решение в отношении подавших документы участника президентской кампании 2020 года Анны Канопацкой, председателя Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова, предпринимателя из Могилева Дианы Ковалевой, лидера компартии Белоруссии Сергея Сыранкова. Сегодня в ЦИК также подал документы на регистрацию своей инициативной группы Виктор Кулеш.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии начнется 7 ноября и продлится до 6 декабря. Затем в десятидневный срок будет проверена достоверность представленных подписных листов. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 22 по 31 декабря. Для регистрации кандидатом необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей. Очередные выборы президента в республике пройдут 26 января 2025 года.
На выборах президента Белоруссии в 2020 году в ЦИК были поданы документы на регистрацию 55 инициативных групп, к сбору подписей были допущены группы 15 претендентов на пост главы государства.