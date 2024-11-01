На пост президента Белоруссии намерены баллотироваться девять человек

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии начнется 7 ноября и продлится до 6 декабря. Затем в десятидневный срок будет проверена достоверность представленных подписных листов. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 22 по 31 декабря. Для регистрации кандидатом необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей. Очередные выборы президента в республике пройдут 26 января 2025 года.