РИА Новости: десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу в Курской области

Группировка «Север» ВС РФ проводит разминирование территорий Курской области, которые покинули ВСУ, сообщили в Минобороны. Как сообщил боец ВС РФ с позывным «Гидрач», солдаты украинской армии при отступлении оставили заминированные предметы в качестве ловушек. Как отметили в оборонном ведомстве, ВС РФ продолжают вытеснять противника из Курской области. По данным одного из офицеров бригады ВДВ ВС РФ, российские военные взяли под контроль дамбу в Курской области. За сутки военнослужащие РФ отразили шесть контратак и сбили 61 беспилотник ВСУ в Курской области, сторона противника лишилась 250 военных.