Союзный Совмин пройдет в Минске в ноябре

Сегодня зампредседателя правительства РФ, сопредседатель Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства Алексей Оверчук встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. На встрече шла речь о приоритетах углубления сотрудничества в рамках Союзного государства.
«Основное внимание было уделено подготовке к предстоящему заседанию Совета Министров Союзного государства, запланированному к проведению в ноябре 2024 года в Беларуси», — говорится в сообщении.
В пресс-службе белорусского правительства корреспонденту Sputnik подтвердили, что заседание Совета министров Союзного государства пройдет в Минске в ноябре в ближайшее время.
«Действительно, заседание союзного Совмина состоится в белорусской столице в ноябре».
Ранее пресс-секретарь Союзного государства сообщил, что в повестке ближайшего заседания будут 20 вопросов, включая отмену роуминга и создание Сетевого университета высоких технологий.
В середине октября российский премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал проведение Союзного Совмина в ближайшее время.