Олбани
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Союзный Совмин пройдет в Минске в ноябре

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Заседание Союзного Совмина пройдет в Минске в ноябре, об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства России.

Источник: Sputnik.by

Сегодня зампредседателя правительства РФ, сопредседатель Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства Алексей Оверчук встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. На встрече шла речь о приоритетах углубления сотрудничества в рамках Союзного государства.

«Основное внимание было уделено подготовке к предстоящему заседанию Совета Министров Союзного государства, запланированному к проведению в ноябре 2024 года в Беларуси», — говорится в сообщении.

В пресс-службе белорусского правительства корреспонденту Sputnik подтвердили, что заседание Совета министров Союзного государства пройдет в Минске в ноябре в ближайшее время.

«Действительно, заседание союзного Совмина состоится в белорусской столице в ноябре».

сказали в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь Союзного государства сообщил, что в повестке ближайшего заседания будут 20 вопросов, включая отмену роуминга и создание Сетевого университета высоких технологий.

В середине октября российский премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал проведение Союзного Совмина в ближайшее время.