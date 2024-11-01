Блок «Победа» призвал избирателей в Молдавии голосовать против Санду

КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок «Победа» в своем Telegram-канале призвал граждан республики обязательно прийти на выборы президента и проголосовать против баллотирующейся на второй срок Майи Санду.
«Блок “Победа” призывает жителей обязательно прийти на избирательные участки. Не бойкотировать выборы, не портить бюллетени, а проголосовать за любого другого кандидата, но против Майи Санду. Против диктатуры, произвола и унижения народа», — говорится в сообщении блока.
Как подчеркивается в сообщении политформирования, последние четыре года стали черными для Молдавии. «Разрушены экономика и социальная сфера. Введена тотальная цензура в СМИ, а людям запрещено иметь мнение, отличное от мнения действующей власти. Все это — результат правления Майи Санду. Президент, которой наплевать на страну, которой все равно, как живут люди, должна уйти», — поясняется в сообщении.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.