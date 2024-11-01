Блок «Победа» призвал избирателей в Молдавии голосовать против Санду

Как подчеркивается в сообщении политформирования, последние четыре года стали черными для Молдавии. «Разрушены экономика и социальная сфера. Введена тотальная цензура в СМИ, а людям запрещено иметь мнение, отличное от мнения действующей власти. Все это — результат правления Майи Санду. Президент, которой наплевать на страну, которой все равно, как живут люди, должна уйти», — поясняется в сообщении.