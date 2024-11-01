Чернышенко встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Зампред правительства находится с двухдневным рабочим визитом в Ташкенте.
Мирзиёев назвал Россию державой, с которой считается весь мир, и выразил радость и гордость за это от лица дружественных государств и стран БРИКС.
«Огромная благодарность глубокоуважаемому президенту, господину Шавкату Миромоновичу за то невероятное, тщательное и сердечное отношение и к нашей стране, и к самой важной, наверное, теме, которой является образование: это воспитание и обучение наших детей», — сказал Чернышенко по итогам встречи с главой республики.
Он уточнил, что особое внимание сейчас уделяется развитию образования и техническому суверенитету обеих стран. «То внимание, которое он (глава Республики Узбекистан — ред.) уделил этому вопросу, и результаты, которые мы видим, это 14, а будет и 15 филиалов российских университетов, здесь — в Узбекистане. Это невероятный просто результат, такого нет нигде в мире», — отметил вице-премьер.
Кроме того, сообщается, что Узбекистан ратифицировал договор о создании Международной организации по русскому языку.
Организация была создана в октябре 2023 года по инициативе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Среди ее основных целей указано продвижение русского языка как средства международного общения, его использование для развития литературы, получения исторических и научных знаний. Помимо Казахстана и Узбекистана, договор о создании организации подписали Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Азербайджан.