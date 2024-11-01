Чернышенко встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Он уточнил, что особое внимание сейчас уделяется развитию образования и техническому суверенитету обеих стран. «То внимание, которое он (глава Республики Узбекистан — ред.) уделил этому вопросу, и результаты, которые мы видим, это 14, а будет и 15 филиалов российских университетов, здесь — в Узбекистане. Это невероятный просто результат, такого нет нигде в мире», — отметил вице-премьер.