Вдова воевавшего за ВСУ Ильдара Дадина обвинила его сослуживцев в убийстве

При этом, по словам женщины, у командования ЛСР все это время был паспорт Дадина со штампом о браке и копия свидетельства о браке, то есть не знать о наличии у погибшего официальной вдовы они не могли. В то же время на заявление Свечниковой они ответили, что Дадин при принятии на военную службу не указывал ее как жену или близкое лицо, которому следует сообщить в случае его гибели или ранения.