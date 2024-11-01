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Последние зарубежные новости за 1 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 1 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

NYT узнала, что у ВСУ не осталось подготовленных частей в Донбассе

Источник: Reuters

В октябре Россия добилась значительных успехов на фронте, а украинские силы сталкиваются с нехваткой подготовленных частей в Донбассе. Многие бойцы ВСУ — гражданские добровольцы без профессиональной подготовки, что ослабляет оборону.

Economist увидел признаки охлаждения Китая к КНДР

Источник: РИА "Новости"

На фоне укрепления отношений Москвы и Пхеньяна Пекин рискует потерять влияние на Северную Корею, что вызывает у него беспокойство. Китай заинтересован в стабильности на Корейском полуострове и опасается, что сближение КНДР с Россией приведет к провокациям против Южной Кореи.

Interia: РФ создаст новые методы борьбы с танками благодаря трофейным Abrams

Источник: Советник Лежнев

Россия получит доступ к технологиям НАТО благодаря захваченным танкам M1A1 Abrams, что позволит разработать более эффективные методы борьбы с бронетехникой. Изучение трофеев поможет усовершенствовать защиту своей техники.

FT назвала экономические факторы, способные повлиять на итог выборов в США

Источник: Reuters

Возможное снижение показателей занятости в США в октябре из-за ураганов и забастовки работников Boeing может негативно сказаться на шансах Камалы Харрис на выборах 5 ноября. Экономисты ожидают, что ближайший отчет о занятости станет худшим за президентство Байдена, что затрудняет ситуацию для Харрис.

Forbes рассказал о двух фальшивых украинских бригадах

Численность сухопутных войск ВСУ удвоилась за 32 месяца конфликта, но две новые бригады — 88-я механизированная и 13-я егерская — оказались фальшивыми. Militaryland выяснила, что их не существует, и обратилась в Генштаб Украины за подтверждением.