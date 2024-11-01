Последние зарубежные новости за 1 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

На фоне укрепления отношений Москвы и Пхеньяна Пекин рискует потерять влияние на Северную Корею, что вызывает у него беспокойство. Китай заинтересован в стабильности на Корейском полуострове и опасается, что сближение КНДР с Россией приведет к провокациям против Южной Кореи.