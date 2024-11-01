США и Южная Корея определились с ответом на сотрудничество России и КНДР

Представители США и Южной Кореи выработали план ответа на военно-техническое сотрудничество между Россией и КНДР, но не будут обнародовать его публично. Об этом говорится в совместном заявлении по результатам переговоров с участием глав дипломатических и военных ведомств двух государств.