В США прокомментировали запуск Россией МБР

«Учения проходили в период высокой напряженности с западным блоком, в то время как западные страны рассматривают возможность совместных с Украиной ударов по целям на международно признанной российской территории с использованием западных ракет», — пишет издание.
Авторы материала подчеркивают, что все большая вовлеченность Запада в украинский конфликт может привести к прямому военному столкновению НАТО и России с применением МБР.
Ранее Россия провела очередную тренировку стратегических сил сдерживания, отработав применение ядерного оружия в ответ на подобный удар потенциального противника.