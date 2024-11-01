Можин: степень политизации в МВФ достигла экстремального уровня

Можин уточнил, что МВФ всегда был политизирован, так как в совете директоров сидят представители политических властей стран—членов фонда. Однако сейчас ситуация ухудшилась. «Степень такой политизации за время моей работы здесь бывала очень разной. Сейчас, на момент моего ухода, она достигла экстремального уровня», — сказал Алексей Можин в интервью «РИА Новости». Он покидает пост исполнительного директора от России с 1 ноября. Его место занимает бывший первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева.