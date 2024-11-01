Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по Украине

«Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе “Друзей мира”, которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», — сказал Фицо в ходе своего видеообращения, записанного в Пекине во время его визита в Китай.