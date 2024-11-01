Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по Украине

«Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе “Друзей мира”, которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», — сказал Фицо в ходе своего видеообращения, записанного в Пекине во время его визита в Китай.
Он отметил, что Запад на данный момент придерживается нереалистичной стратегии, согласно которой в ходе продолжения конфликта Украина якобы сможет улучшить свои позиции для возможных будущих переговоров о мире.
Ранее глава китайского МИД Ван И сообщал, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу «Друзья мира» по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.