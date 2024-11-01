США предоставят Украине пакет помощи на $425 млн с ракетами Stinger

Это 69-й транш помощи Украине от США с августа 2021 года, отмечает Пентагон. Глава ведомства Ллойд Остин объявил о нем накануне, на фоне появления данных о переброске в Россию северокорейских военных для участия в конфликте (об этом заявляли власти США и южнокорейская разведка. Москва и Пхеньян отрицали сообщения, представитель российского МИДа Мария Захарова называла их «вбросами и шумихой», а представительство КНДР в ООН — «беспочвенными слухами», но 1 ноября в МИД Северной Кореи подтвердили оказание военной помощи России).