США предоставят Украине пакет помощи на $425 млн с ракетами Stinger

Украина получит от США новый пакет военной помощи на сумму $425 млн, сообщается на сайте Пентагона. Это вооружение, необходимое «для удовлетворения самых насущных потребностей» Киева в обороне: ракеты ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое оружие, заявили в министерстве.
В список вошли ракеты Stinger, боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые снаряды TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4. Также Киеву передадут бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие, подрывные средства и медицинское оборудование.
Это 69-й транш помощи Украине от США с августа 2021 года, отмечает Пентагон. Глава ведомства Ллойд Остин объявил о нем накануне, на фоне появления данных о переброске в Россию северокорейских военных для участия в конфликте (об этом заявляли власти США и южнокорейская разведка. Москва и Пхеньян отрицали сообщения, представитель российского МИДа Мария Захарова называла их «вбросами и шумихой», а представительство КНДР в ООН — «беспочвенными слухами», но 1 ноября в МИД Северной Кореи подтвердили оказание военной помощи России).
Предыдущий пакет на $400 млн Вашингтон выделил Киеву 21 октября, он включал боеприпасы и бронетехнику. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил за несколько дней до этого, что США будут раз в две-три недели предоставлять его стране помощь, «чтобы в ближайшие месяцы — октябрь—декабрь — максимально усилить Украину».
США и другие страны НАТО, оказывая Киеву политическую, военную и финансовую поддержку, поощряют продолжение боевых действий, заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Он предупредил, что это грозит «опасными последствиями».