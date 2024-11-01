Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 1 ноября 2024 года

Израиль заявил об ударах по командным центрам «Хезболлы» в Ливане
ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале о нанесении авиаударов по командным центрам и другим объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Удары были направлены на оружейные заводы, командные центры и другие террористические инфраструктуры в районах Бейрута и Набатии. Армия отметила, что предприняла меры для минимизации рисков для гражданского населения. За два часа израильские самолеты совершили более 15 атак на южные пригородные районы Бейрута, включая Гхбейри, Харет-Хрейк, Бурдж аль-Баражни и Дувар Кафаат.
В Ливане расценили израильские удары как отказ от мирной инициативы
Бомбардировка южного пригорода Бейрута в ночь на пятницу и призывы к ливанцам покинуть города свидетельствуют об отказе Израиля от мирной инициативы, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати. Он подчеркнул, что действия Израиля демонстрируют его нежелание соблюдать перемирие. Канцелярия Микати сообщила, что США не просили Ливан об одностороннем прекращении огня с Израилем, сообщает агентство Reuters. Опровергнув ранее появившуюся информацию об этом от советника президента США Джо Байдена.
СМИ: Иран готовит ответный удар по Израилю
Командующий подразделения КСИР Басидж генерал Голамреза Солеймани заявил, что Иран еще не продемонстрировал свою мощь Израилю и нанесет смертоносный удар, используя скрытые возможности. 28 октября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал Высшему совету национальной безопасности подготовить план ответного удара по Израилю.
CNN: Нетаньяху хочет продолжать конфликт в Ливане и Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен продолжать конфликты в Ливане и секторе Газа, несмотря на призывы военного руководства к политическому урегулированию, сообщает телеканал CNN. Он настаивает на «полной победе» и не готов к сделке, пока заложники не будут возвращены.