Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 1 ноября 2024 года

ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале о нанесении авиаударов по командным центрам и другим объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Удары были направлены на оружейные заводы, командные центры и другие террористические инфраструктуры в районах Бейрута и Набатии. Армия отметила, что предприняла меры для минимизации рисков для гражданского населения. За два часа израильские самолеты совершили более 15 атак на южные пригородные районы Бейрута, включая Гхбейри, Харет-Хрейк, Бурдж аль-Баражни и Дувар Кафаат.