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Глава МИД Венгрии Сийярто сказал, зачем ездил в Минск сразу после дня рождения

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал мир не делиться на блоки.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сразу после своего дня рождения, а ему 30 октября исполнилось 46 лет, завел аккаунт в популярной соцсети TikTok, где, отвечая на вопросы подписчиков, пояснил, зачем ездил в Минск на Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщает Sputnik.by.

Сийярто ответил, что в Минске ищут мир.

«Если мы не можем держать каналы связи открытыми, если мы не сможем разговаривать со всеми, то мы практически убиваем надежду на мир», — заметил глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

На Минской конференции по евразийской безопасности Сийярто, начав свою речь на русском, призвал мир не делиться на блоки, а вернуться к евразийскому сотрудничеству, от которого «выиграют все». Дипломат подчеркнул также, что был «первым и, пожалуй, единственным политиком из НАТО и ЕС», кто, приехав в Россию на мероприятие, осудил конфликт между Россией и Украиной, и призвал его прекратить.

Мы писали, что Милиция Гродно нашла школьников, повторивших опасное видео из соцсетей. «Повторили видео из TikTok» (здесь подробности).