Глава МИД Венгрии Сийярто сказал, зачем ездил в Минск сразу после дня рождения

На Минской конференции по евразийской безопасности Сийярто, начав свою речь на русском, призвал мир не делиться на блоки, а вернуться к евразийскому сотрудничеству, от которого «выиграют все». Дипломат подчеркнул также, что был «первым и, пожалуй, единственным политиком из НАТО и ЕС», кто, приехав в Россию на мероприятие, осудил конфликт между Россией и Украиной, и призвал его прекратить.