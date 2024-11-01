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В Белом доме попытались оправдаться за слова Байдена о сторонниках Трампа

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что сторонники его предшественника и претендента на президентский пост Дональда Трампа — мусор, вырвали из контекста, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Источник: AP 2024

«Президент уже делал заявление на этот счет. Он ясно объяснил, что имел в виду, понимая, что его слова могли вырвать из контекста. Он говорил о комедианте, о его риторике ненависти», — сказала Жан-Пьер журналистам.

Она подчеркнула, что Байден «всегда будет президентом для всех, даже для тех, кто не голосовал за него».

Ранее американские СМИ сообщили, что пресс-служба Белого дома отредактировала стенограмму выступления Байдена. Свой комментарий президент США сделал после того, как на митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал островную территорию США Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом».

Согласно расшифровке выступления Байдена, подготовленной официальными стенографистами Белого дома, президент США заявил, что «мусор — его (Трампа) сторонники». Однако в тексте, опубликованном пресс-службой Белого дома, цитата была исправлена так, чтобы читалось «мусор — его сторонника», то есть Хинчклиффа, мнение.

Изменения якобы были внесены после того, как пресс-служба «посоветовалась с президентом», говорится во внутреннем электронном письме главы офиса стенографистов, которое оказалось в распоряжении СМИ. Руководитель офиса в своем письме назвал действия пресс-службы «нарушением протокола и целостности документа между стенографическим отделом и отделом публикации».

Сам Трамп уже устроил фотосессию в мусоровозе, чтобы попытаться использовать высказывание Байдена в интересах своей избирательной кампании.

Байден Джо
Трамп Дональд