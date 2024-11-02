Волкер раскрыл, как Трамп может потребовать мир на Украине до инаугурации

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвода войск в зоне военной операции еще до вступления в должность. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи, его слова приводит «Интерфакс-Украина».
Он допустил, что Трамп пойдет на такой шаг не сразу после выборов президента, которые должны пройти в США 5 ноября. «Сделает ли он это, мы не знаем», — добавил Волкер.
По мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента, задумываться о том, что будет после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут прекратиться, нужно уже сейчас.
Курт Волкер занимал пост специального представителя Госдепартамента США по Украине в 2017—2019 годах во времена президентства Трампа.
Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт на Украине в случае переизбрания президентом США. В частности, он утверждал, что способен добиться прекращения огня в течение суток. В Кремле исключали разрешение конфликта за 24 часа. «Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На этой неделе газета Financial Times со ссылкой на неназванных советников республиканца писала, что Трамп в случае победы на выборах планирует решить конфликт на Украине с «головокружительной скоростью». Его план включает «переосмысление» минских соглашений, а также снятие вопроса о членстве Киева в НАТО на несколько лет, чтобы Россия пошла на переговоры. Москва настаивает на отказе Украины от членства в НАТО. Этот отказ является одним из главных условий для начала мирных переговоров с Киевом наряду с выводом украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предложенных Путиным летом.
Летом два ключевых советника бывшего американского лидера — Кит Келлог и Фред Флейтц — предлагали ему для разрешения конфликта на Украине в случае переизбрания увязать поставки оружия Киеву с началом мирных переговоров, в ходе которых стороны должны будут договориться о прекращении боевых действий на основе «преобладающих линий фронта». Флейг отмечал, что Трамп «отреагировал положительно» на их план.
В Кремле, комментируя предложения советников экс-президента США, заявляли, что «ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя».
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, описывая возможный мирный план Трампа на случай его избрания, утверждал, что между Украиной и Россией должна остаться линия разграничения, которая будет представлять собой укрепленную демилитаризованную зону. По словам Вэнса, Россия также получит гарантии того, что Украина не вступит в НАТО.
Москва не раз подчеркивала, что при урегулировании нужно учитывать ситуацию на земле. Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей, но с учетом сложившихся на земле реалий, говорил Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в октябре.