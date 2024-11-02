Волкер раскрыл, как Трамп может потребовать мир на Украине до инаугурации

На этой неделе газета Financial Times со ссылкой на неназванных советников республиканца писала, что Трамп в случае победы на выборах планирует решить конфликт на Украине с «головокружительной скоростью». Его план включает «переосмысление» минских соглашений, а также снятие вопроса о членстве Киева в НАТО на несколько лет, чтобы Россия пошла на переговоры. Москва настаивает на отказе Украины от членства в НАТО. Этот отказ является одним из главных условий для начала мирных переговоров с Киевом наряду с выводом украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предложенных Путиным летом.