Медведев прокомментировал отношение Грузии к членству в НАТО

В августе премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе отмечал, что власти Грузии не намерены убирать из конституции 78-ю статью о стремлении в Европейский союз (ЕС) и НАТО. «Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — рассказывал он.