В ООН рассказали о последствиях победы Харрис для Палестины

«Есть другой кандидат, Камала Харрис. Мы надеемся, что в случае ее победы она будет более восприимчива к глобальной картине и сыграет активную роль в осуществлении американской политики, основанной на принципе двухгосударственного решения», — подчеркнул Мансур во время брифинга.