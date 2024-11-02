Харрис считает, что Трампа надо лишить права участвовать в выборах

Ранее Трамп назвал Чейни, поддержавшую Харрис на выборах, «радикально настроенным ястребом войны», а также задался вопросом, как бы она себя повела, если бы на нее было «направлено ружье». Чейни является дочерью республиканца Дика Чейни, который занимал пост вице-президента США в 2001—2009 годах. У власти в США тогда находился 43-й президент — республиканец Джордж Буш — младший.