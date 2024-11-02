Харрис считает, что Трампа надо лишить права участвовать в выборах

Ранее Трамп назвал Чейни, поддержавшую Харрис на выборах, «радикально настроенным ястребом войны», а также задался вопросом, как бы она себя повела, если бы на нее было «направлено ружье». Чейни является дочерью республиканца Дика Чейни, который занимал пост вице-президента США в 2001—2009 годах. У власти в США тогда находился 43-й президент — республиканец Джордж Буш — младший.
«Это должно быть дисквалифицирующим фактором. Любой, кто стремится стать президентом США и использует подобную жестокую риторику, очевидно неспособен и негоден к тому, чтобы быть президентом», — полагает Харрис. Она отвечала на вопросы журналистов в Мадисоне (штат Висконсин), куда прибыла, совершая очередную агитационную поездку по стране.
«Список его [Трампа] врагов растет, его высказывания носят все более экстремальный характер, и он еще меньше, чем раньше, сосредоточен на потребностях, заботах и вызовах, стоящих перед американцами», — убеждена Харрис.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, заявила в связи с высказываниями Трампа, что «такого рода комментарии бывают опасными». «Мы продолжим осуждать такое. Это неуместно в политическом пространстве», — сказала официальный представитель президента США Джо Байдена. Она беседовала с журналистами на борту самолета американского лидера, который отправился из Вашингтона в Филадельфию (штат Пенсильвания). «Это неприемлемо», — заявила Жан-Пьер, имея в виду заявления Трампа в отношении Лиз Чейни.
Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться Трамп и Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017—2021 годах. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года пост вице-президента США.