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Минобороны Британии заявило о перебросе 10 тыс. военных из КНДР в Россию

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Джон Хили выступил с утверждением, что на территории России находятся 10 тыс. военнослужащих из КНДР. Об этом глава ведомства написал на своей странице в X (ранее Twitter).

Источник: AP 2024

«Наша военная разведка подтвердила, что 10 тыс. северокорейских военных прибыли в Россию, причем значительная их часть направляется в Курскую область», — утверждал Хили.

Комментируя на днях опубликованные Сеулом «спутниковые снимки», которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, российский президент Владимир Путин назвал такие фотографии «серьезной вещью». Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 октября, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отметила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться вообще не о чем.

Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким ранее назвал утверждения США о нахождении военных Корейской народной армии в России грязными маневрами с целью замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса.