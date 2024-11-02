Минобороны Британии заявило о перебросе 10 тыс. военных из КНДР в Россию

Комментируя на днях опубликованные Сеулом «спутниковые снимки», которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, российский президент Владимир Путин назвал такие фотографии «серьезной вещью». Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 октября, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отметила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться вообще не о чем.