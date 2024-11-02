Премьер Молдовы сообщил о попытках дестабилизации в стране перед вторым туром выборов

«Сегодня вечером Республика Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой: люди по всей стране получают по телефону анонимные угрозы убийства. Их получали журналисты, известные личности и обычные граждане. Эти акты запугивания преследуют одну цель — посеять панику и страх, чтобы люди боялись прийти на выборы», — сказал премьер в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.