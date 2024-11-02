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Премьер Молдовы сообщил о попытках дестабилизации в стране перед вторым туром выборов

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о попытках дестабилизации ситуации в стране перед началом второго тура выборов президента 3 ноября.

Источник: Unsplash

«Сегодня вечером Республика Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой: люди по всей стране получают по телефону анонимные угрозы убийства. Их получали журналисты, известные личности и обычные граждане. Эти акты запугивания преследуют одну цель — посеять панику и страх, чтобы люди боялись прийти на выборы», — сказал премьер в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

Глава правительства заверил, что государственные структуры «обеспечат порядок и защиту граждан». «Мы едины, и мы сильные. Молдова постоит за себя! Уверенно идем на выборы!» — завершил он свое выступление.