Премьер Молдовы сообщил о попытках дестабилизации в стране перед вторым туром выборов

«Сегодня вечером Республика Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой: люди по всей стране получают по телефону анонимные угрозы убийства. Их получали журналисты, известные личности и обычные граждане. Эти акты запугивания преследуют одну цель — посеять панику и страх, чтобы люди боялись прийти на выборы», — сказал премьер в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.
Глава правительства заверил, что государственные структуры «обеспечат порядок и защиту граждан». «Мы едины, и мы сильные. Молдова постоит за себя! Уверенно идем на выборы!» — завершил он свое выступление.