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В Южной Корее раскрыли условие поставки оружия Украине

Поставки Сеулом вооружений Украине будут зависеть от развития отношений и сотрудничества между КНДР и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель, его слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Рассматриваются все возможные сценарии. Мы все это учтем, прежде чем принимать конкретные решения», — ответил глава МИД на соответствующий вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев передаст Южной Корее детальный запрос об оружии. «После того, как КНДР получила официальный статус того, кто пришел воевать против Украины, наш запрос будет детальным», — сказал он.

Позднее глава Министерства национальной обороны Республики Корея Ким Ен Хен заявил, что Сеул не рассматривает вопрос об отправке корейских солдат на Украину.