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Путин 2 ноября проведет оперативное совещание с Совбезом

Предыдущее совещание состоялось 25 октября.
Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин запланировал на субботу оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На брифинге представитель Кремля отметил, что суббота включена в рабочий график российского лидера, и днем ​​произойдет очередное совещание с постоянными членами Совбеза. Встреча Путина проводится регулярно, обычно в еженедельном формате.

Предыдущее совещание прошло 25 октября, когда президент проинформировал членов Совета об итогах своих контактов на саммите БРИКС, который состоялся в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее в ходе еженедельного опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» 25−27 октября среди 1500 россиян, 79% респондентов заявили о доверии к президенту РФ Владимиру Путину.