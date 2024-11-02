Путин 2 ноября проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин запланировал на субботу оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На брифинге представитель Кремля отметил, что суббота включена в рабочий график российского лидера, и днем произойдет очередное совещание с постоянными членами Совбеза. Встреча Путина проводится регулярно, обычно в еженедельном формате.
Предыдущее совещание прошло 25 октября, когда президент проинформировал членов Совета об итогах своих контактов на саммите БРИКС, который состоялся в Казани с 22 по 24 октября.
Ранее в ходе еженедельного опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» 25−27 октября среди 1500 россиян, 79% респондентов заявили о доверии к президенту РФ Владимиру Путину.